Vélingara : Le village de Saré Bouka ravagé par des flammes

Triste décor au village de Saré Bouka, dans la commune de Saré Coly Sallé, département de Vélingara. Ce village a été ravagé par les flammes.



L’incendie, aidé par un vent violent, a tout détruit sur son passage, laissant sur place un bilan lourd. Si aucune perte en vie humaine n’a été signalée, les dégâts matériels sont par contre importants. Il s’agit, entre autres, de quatre sacs de riz, vingt sacs d’arachide, trois sacs de semences de coton, des vêtements et autres documents administratifs et des fournitures scolaires, dont des sacs d’écoliers et des cahiers.

Il faut ajouter à ce bilan trois chevaux, trois vaches, des chèvres, ânes et moutons qui ont péri dans les flammes. Les populations n’avaient que leurs yeux pour constater les dégâts et pleurer face à cette catastrophe qui vient de les dépouiller de leurs biens. D’ailleurs, ces villageois demandent le secours pressant de l’État, à quelques jours de la fête de Korité.