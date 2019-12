Vélingara : Accusé d’être une sorcière, une vieille dame violentée et filmée nue

Une rocambolesque affaire de sorcellerie et de charlatanisme tient en haleine les habitants de Vélingara. En effet, rapporte L’Observateur, une vieille dame a été violentée et filmée nue devant une foule par une guérisseuse qui l’a traitée de sorcière. La scène a eu lieu mercredi dernier. En effet, M. Diallo s’est rendue chez une célèbre guérisseuse dénommée Mariétou Baldé, le 27 novembre dernier. Elle dit souffrir, depuis 8 ans, d’une maladie mystérieuse. Vue la longue file d’attente, la vieille dame est repartie le premier jour, sans être consultée. Le lendemain, elle est finalement parvenue à s’entretenir avec la guérisseuse qui lui demande d’ôter tous ses habits, avant de l’asperger d’eau bénite.

Munie d’un chapelet, la guérisse s’acharne sur son hôte, lui assénant des coups de fouet. Puis l’accuse d’être une sorcière et la traite de diablesse. Elle ameute les autres patientes qui attendaient dans la cour. Comme pour vanter ses pouvoirs mystiques, la guérisseuse dit à qui veut l’entendre qu’elle vient « d’attraper une sorcière ». Puis, elle l’entraîne toute nue dans la cour, sous le regard des patients médusés et tente d’éconduire la vieille dame qui refuse de partir sans ses habits. C’est alors que la guérisseuse a demandé à ce qu’elle soit filmée. La dame finit par récupérer ses habits et s’est rendue au poste de santé. Après avoir bénéficié de soins, elle a porté plainte.

Mise aux arrêts, la guérisseuse a nié les faits, affirmant ne l’avoir jamais traité de sorcière et que ce sont les amulettes se trouvant dans sa chambre qui ont poussé la dame à se dévêtir. Elle sera finalement déférée au parquet de Kolda pour diffamation, charlatanisme et coups et blessures volontaires.