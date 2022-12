Vaccination et Éradication : Macky Sall préside le Forum sur la poliomyélite

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale informe de la tenue du Forum pour la Vaccination et l’Éradication de la Poliomyélite en Afrique le samedi 10 décembre 2022 au CICAD.

C’est pourquoi, le Président Macky Sall, en sa qualité actuelle de Président de l’Union Africaine (UA), a décidé d’organiser et d’accueillir ce Forum pour la Vaccination et l’Éradication de la Polio en Afrique.

L’objectif est de remobiliser les Chefs d’État sur la Déclaration d’Addis-Abeba sur la Vaccination, de donner une impulsion à la vaccination et à l’éradication de la polio, et d’encourager le soutien des décideurs politiques à travers le continent. Ceci pour obtenir des politiques un financement renforcé afin de faire face à la baisse alarmante des taux de vaccination et à la résurgence des maladies évitables par la vaccination.