Urgent: Le verdict vient de tomber pour Kilifeu au tribunal de Kaolack

C’est un nouveau rebondissement dans l’affaire opposant l’activiste Kilifeu au commissaire de police de Ndorong, à Kaolack. Le tribunal des flagrants de la capitale du Saloum qui vient de vider l’affaire opposant le commissaire Amadou Diop qui a fait arrêter l’activiste, El Hadj Béssane Seck alias Kilifeu, pour “outrage à agent dans l’exercice de ses fonctions” et “participation à un manifestations non autorisée” a décidé de ne pas suivre le policier dans sa volonté de causer des ennuis judiciaires au responsable de Y’en à marre.

Il y a moins d’une demie heure, les juges du tribunal des flagrants délits de Kaolack ont tout simplement décidé de relaxer Kilifeu. Et de mettre fin à toute poursuites le concernant. En clair, le tribunal a déclaré que, malgré la virulence des propos, certainement, échangés et malgré le refus d’obtempérer de Kilifeu de “dégager” s’il ne veut pas être embarqué, comme le lui avait enjoint le commissaire de police, il ne l’a jamais outragé.

Et cette interdiction de marche, décidée par le préfet de Kaolack en violation du droit à la marche que la constitution aux Sénégalais, est nulle et de nul effet. Désormais, s’il le veut il appartiendra à Kilifeu de poursuivre en justice ce commissaire de police pour “abus de pouvoir.” Pour rappel, c’est pour répondre à l’appel des prestataires de la Senelec qui comptaient marcher ce mercredi 9 juin dernier contre la précarité de leurs conditions que la police a procédé à l’arrestation de Kilifeu et d’une quarantaine de personnes. Après avoir procédé à la libération de tout le groupe, le parquet avait décidé de maintenir Kilifeu en prévention et de le faire présenter à un tribunal.