Urgent: Un accident de la route a fait 4 morts sur la route de Kaolack

C’est une information qui fait froid dans le dos qui est parvenue à Kéwoulo. Et elle renseigne, à nouveau, sur la dangerosité de nos routes. Surtout cette nationale 1 qui passe par Kaolack et rallie le Mali via Tambacounda. Un accident de la route vient de faire 4 morts sur place et des blessés sont actuellement conduits vers les urgences de l’hôpital de Kaolack.

A en croire des sources médicales de Kéwoulo, “quatre corps viennent d’être acheminés à la morgue de l’hôpital régional de El’hadji Ibrahima Niasse.” Selon les premières informations obtenues par Kéwoulo, “c’est un camion malien qui a foncé sur un taxi, causant la mort de quatre personnes et la blessure grave, d’au moins, une personne. Le blessé, très grièvement atteint, est actuellement hospitalisé l’hôpital régional de Kaolack.” Alors que la plupart des accidents notés sur ce tronçon se sont déroulés la nuit, celui de ce dimanche 15 aout 2021 a été constaté à 15 heures.

Choquées par cet énième accident qui met en cause des transporteurs maliens, puisque les les accidents les impliquant sur ce tronçon sont nombreux, les populations sont sorties en masse pour barrer la Nationale 1. Et demander aux autorités de sévir contre le comportement dangereux que font montre certains transporteurs de camions maliens. Au moment où ces lignes sont écrites, la tension est encore vives sur place et de bonnes volontés essaient de ramener le calme dans la capitale du Saloum.