Agé de 71 ans, l’ancien ministre des finances est décédé en France, où il avait été transféré pour des soins, après avoir été retenu en otage pendant six mois par des djihadistes.

Le principal opposant malien, Soumaïla Cissé, qui avait été retenu en otage pendant six mois par des djihadistes, est décédé en France du Covid-19, vendredi 25 décembre, a-t-on appris auprès de sa famille et de son parti. « Soumaïla Cissé, leader de l’opposition malienne, est décédé ce jour en France, où il avait été transféré pour des soins du Covid-19 », a annoncé à l’AFP un membre de sa famille – une information confirmée par un responsable de son parti, l’Union pour la république et la démocratie (URD).

Plusieurs fois ministre (notamment des finances) entre 1993 et 2002, président de la commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) de 2004 à 2011 et trois fois candidat à la présidence du Mali, Soumaïla Cissé était âgé de 71 ans.

Avec AFP