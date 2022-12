Urgent: Post Facebook sur Didier Badji, le verdict est enfin tombé pour Fadilou Keïta de Pastef

Fadilou Keïta est placé sous mandat de dépôt. L’information vient d’être rendue publique par la cellulce communication de Pastef, son parti.Le membre du cabinet du président de Pastef et coordinateur du Nemmeeku Tour est derrière les barreaux à cause d’une publication Facebook liée à l’affaire Didier Badji, un des gendarmes portés disparus, il y a de cela quelques jours. « Je dis qu’ils ont été enlevés…Qui connaît Didier sait qu’il n’est pas un poltron et la mort, il n’en a pas peur… il préfèrera mourir que d’être maltraité ou accepter d’être accusé de ces balivernes qui ont montré tout le mal qui gangrène la gendarmerie… », avait posté Fadilou Keïta.

Articles similaires