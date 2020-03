Le président Macky Sall vient de faire une annonce très forte. Il a annoncé l’application de l’état d’urgence pour combattre l’avancée du coronavirus au Sénégal. Et cette mesure d’état d’urgence est appliquée sur l’ensemble du territoire où des attroupements seront dispersés par des forces de l’ordre.

Cette annonce qui est accompagnée par une mesure de couvre feu interdit la circulation des populations de 20 heures à 6 heures du matin. Aussi, le chef de l’Etat a fait savoir que les transports en commun entre les villes seront interdites. Comme seront prises des mesures sociales pour venir en aides aux populations les plus fragiles, avec un fonds spécial de 1000 milliards de F CFA. « Ce fonds spécial sera alimenté par l’Etat du Sénégal. Mais, aussi, par toutes les bonnes volontés.« A déclaré Macky Sall.

Avec cette mesure d’Etat d’urgence, ce sont les manifestations privées et publiques qui sont interdites. Et Macky Sall a assuré que son gouvernement fera tout pour que le pays continue à être approvisionné par des médicaments pour éviter la rupture des stocks des pharmacies. Aussi, alors que l’on s’attendait à ce que Macky Sall demande le confinement total, il a préféré ne pas en arriver à cette extrémité qui a pourtant fait ses preuves en Chine, en Corée du sud et en France.