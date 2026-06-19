Tribunal de Pikine-Guédiawaye : une nouvelle procédure judiciaire vise Ass Dione, son procès renvoyé au 22 juin

Tribunal de Pikine-Guédiawaye : une nouvelle procédure judiciaire vise Ass Dione, son procès renvoyé au 22 juin

Déjà placé en détention dans le cadre d’une affaire d’actes contre nature, le chanteur religieux El Hadj Dione, plus connu sous le nom d’Ass Dione, a comparu, ce vendredi, à la barre du tribunal de Pikine-Guédiawaye. Le responsable de l’agence de voyages BY US est poursuivi pour « abus de confiance ». Son procès a été renvoyé au 22 juin prochain.

D’après Seneweb, cette nouvelle procédure judiciaire visant le chanteur religieux, fait suite à une plainte liée à une opération de voyage vers l’Espagne. Il aurait encaissé un acompte de 500 000 F CFA dans le cadre d’un projet de voyage qui n’a finalement jamais été concrétisé.

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