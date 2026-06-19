Déjà placé en détention dans le cadre d’une affaire d’actes contre nature, le chanteur religieux El Hadj Dione, plus connu sous le nom d’Ass Dione, a comparu, ce vendredi, à la barre du tribunal de Pikine-Guédiawaye. Le responsable de l’agence de voyages BY US est poursuivi pour « abus de confiance ». Son procès a été renvoyé au 22 juin prochain.

D’après Seneweb, cette nouvelle procédure judiciaire visant le chanteur religieux, fait suite à une plainte liée à une opération de voyage vers l’Espagne. Il aurait encaissé un acompte de 500 000 F CFA dans le cadre d’un projet de voyage qui n’a finalement jamais été concrétisé.