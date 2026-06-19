Le juge d’instruction du premier cabinet près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye va probablement boucler bientôt les auditions des cent suspects arrêtés par la BR de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar dans l’affaire Pape Cheikh Diallo.

Considéré comme l’un des présumés homosexuels ayant le plus de partenaires sexuels dans le lot, Ibrahima Magib Seck a déjà été extrait de prison. En détention depuis environ quatre mois, ce commerçant, interpellé par la BR de Saly, a été entendu sur le fond du dossier par le doyen des juges (DJ) près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye depuis longtemps, selon des sources de Seneweb.

Mais l’audition de Pape Cheikh Diallo n’est pas encore à l’ordre du jour, d’après nos interlocuteurs. Depuis son placement sous mandat de dépôt, il n’a pas encore été entendu par le magistrat instructeur, malgré son extraction d’hier.

Pour rappel, Ibrahima Magib Seck a été écroué pour association de malfaiteurs, transmission volontaire du VIH/sida, entre autres chefs d’inculpation.