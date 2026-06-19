Battue par son fils : le cri de détresse d’une mère

Le Tribunal d’instance de Mbour a jugé, jeudi, A. Thioune, 21 ans, agent municipal et vigile, poursuivi pour violences et injures à l’encontre de sa mère, B. Sall, selon L’Observateur.

Les faits se sont déroulés à la veille de la Tabaski. Le prévenu se serait violemment emporté contre sa mère, reprochant le retard du déjeuner. Il l’aurait alors insultée avant de la frapper à coups de poing, jusqu’à l’intervention de voisins venus la secourir.

À la barre, la mère a livré un témoignage bouleversant, décrivant un quotidien marqué par des années de maltraitance. Elle a affirmé que son fils, pourtant salarié, ne lui remet que 10 000 FCFA par mois pour les dépenses du foyer, consacrant le reste de ses revenus à l’alcool et aux stupéfiants.

Reconnaissant les faits, le prévenu a tenté de se justifier en invoquant son addiction à la drogue. Un argument qui n’a pas convaincu le juge ni le procureur. Placé sous mandat de dépôt, A. Thioune sera fixé sur son sort le 2 juillet, date du délibéré.