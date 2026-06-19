Trois travailleurs ont été grièvement blessés, jeudi 18 juin, sur le site minier des Industries Chimiques du Sénégal (ICS), à Darou Khoudoss, à la suite de l’explosion d’un transformateur survenue lors d’une opération de déplacement d’une armoire électrique.

Selon des témoins, l’accident s’est produit vers 11 heures et a fait trois victimes, dont deux travailleurs journaliers et un stagiaire. Les blessés ont subi de graves brûlures, notamment au deuxième degré, avant d’être évacués d’urgence à l’hôpital Saint-Jean de Dieu de Thiès (est) pour y recevoir des soins.

Cet incident intervient moins de deux semaines après le décès d’un travailleur journalier, Ahma Sène, sur le même site. Le 7 juin dernier, ce dernier avait perdu la vie après une chute dans un bassin d’acide, un drame qui avait déjà suscité des préoccupations sur les conditions de sécurité au travail au sein de l’entreprise.

D’après l’APS, à ce stade, aucune réaction officielle de la direction des ICS n’a été obtenue malgré plusieurs tentatives de contact. Les ICS, acteur majeur de l’industrie sénégalaise spécialisé dans la transformation du phosphate en acide phosphorique et en engrais, emploient environ 5 000 personnes directement et recourent régulièrement à une main-d’œuvre journalière.