C’est une information de dernières minutes. Au moment où ces lignes vous sont parvenues, un retour à la raison semble avoir lieu dans le dossier de Ousmane Sonko. En effet, Kéwoulo est en mesure de vous annoncer que ce soir le procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye a décidé de lever la garde à vue du leader de Pastef, de ses 5 gardes du corps et du cameraman de la Télé Jotna TV.

Ces levées de garde à vue concernent le dossier de “trouble à l’ordre public” et “participation à une manifestation non autorisée”, mesures qui ont valu les arrestations en pleine circulation du leader de Pastef et de ses camarades. En clair, après 96 heures de garde à vue, le procureur de la République a décidé de mettre fin à la privation de liberté des mis en cause. Cependant, ce soir, les 5 gardes du corps comme le cameramn vont rentrer chez eux puisque eux ne sont concernés que par ces chefs d’accusations.

Ousmane Sonko, quant à lui, passera la nuit à la Section de Recherches où il est confiné par la brigade de gendarmerie de Dakar-Ville. le mandat d’amener qui le vise, dans le cadre de l’affaire du viol, oblige la justice à le maintenir en détention jusque demain. A onze heures, demain, il sera acheminé au tribunal où il fera face au juge d’instruction Massamba Sall du premier cabinet. On peut espérer que l’Etat qui semble avoir repris ses esprits va décider de le remettre en liberté vu la légèreté du dossier de viol et vue la pression de l’opinion qui ne veut pas cautionner cette injustice.