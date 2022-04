La confrontation tant attendue devant opposer Adji Raby Sarr au couple Ndèye Khady Ndiaye et Ibrahima Coulibaly vient de se terminer au palais de justice de Dakar. Et alors que c’est en Rock Star que l’ancienne masseuse a été accueillie par des “supporters” loués pour venir l’applaudir devant les grilles du palais de justice, c’est Adji Sarr lessivée qui a quitté le bureau du doyen des juges, Oumar Maham Diallo. Et tout porte à croire qu’elle va y revenir pour faire face à ses anciennes collègues qu’elle vient de citer.

Le rendez-vous judiciaire tant attendu a bien eu lieu. Ce jeudi 14 avril 2022, un nouveau chapitre a été ajouté au sulfureux dossier «Adji Sarr.» Et, en plus du principal accusé, Ousmane Sonko, de Ndèye Khady Ndiaye et de son mari, Ibrahima Coulibaly, comme d’Aïssata Bâ dite Maman, l’autre masseuse présente lors de cette fameuse nuit du 2 février 2021, de nouvelles actrices vont se faire entendre dans ce dossier. A en croire des informations exclusives obtenues par Kéwoulo, “l’affaire que tout le monde avait cru pliée, en un moment donné des confrontations, est loin d’être terminée”. La raison de cette prolongation procédurale est toute simple : N’ayant rien à opposer à Ndèye Khady Ndiaye pour asseoir sa thèse de proxénétisme et de diffusion de “données contraires aux mœurs”, le parquet -qui s’est fait représenté dans le cabinet du juge par un substitut du procureur- s’est appesanti sur Adji Raby Sarr pour soutenir l’accusation.

Comme on s’y attendait, l’ex-masseuse du Sweet Spa Beauté a maintenu ses accusations de proxénétisme contre son ex-patronne, sans jamais donner la moindre preuve de ses allégations. “Elle était accompagnée par ses deux avocats, Me El’hadji Diouf et Djaly Kane. Elle a donné de nombreuses explications incohérentes, encouragée en cela par ses conseils. Mais, quand elle s’est retrouvée devant des questions précises des avocats de Ndèye Khady, -Me Mbengue, Me Baldé et Me Gaye- on s’est rendu compte qu’elle était complétement perdue dans ses récits malgré la préparation. Et c’était vraiment pathétique.” A soutenu à Kéwoulo une source judicaire qui croit, toutefois, que «Adji Sarr est une bonne comédienne»; même si elle ne maitrise pas la finalité de ses actions. N’ayant aucune preuve des faits de proxénétisme qu’elle attribue à Ndèye Khady et confrontée au témoignages de Maman Ba qui avait soutenu, lors de son audition dans le fond, que “les accusations de Adji Sarr étaient mensongères“, la Rock Star du jour du palais de justice de Dakar s’est emmêlée les pinceaux.

“Comme une gamine, ses avocats sont toujours venus à son secours lui ordonnant, tout le temps, de ne pas répondre à certaines questions gênantes“, a soutenu cette source consultée par Kéwoulo. Alors, pour se sortir de cette situation inconfortable dans laquelle le couple Coulibaly et ses avocats l’avaient mise, Adji Sarr a sorti des noms de certaines de ses anciennes collègues. A l’en croire, ces dernières sont les témoins qui pourront soutenir ses accusations. Ainsi donc, après plus de 12 heures d’audition, -ça a commencé à 11 heures et ça s’est terminée à 01heure du matin- tout le monde a quitté le palais de justice pour rentrer chez soi. Dans les jours à venir, de nouveaux témoins seront entendus dans le volet proxénétisme du sulfureux dossier Adji Sarr. Parce que dans celui de viol, Ndèye Khady n’est nullement impliquée.