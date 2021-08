Le ministre de l’Intérieur vient de mettre un terme à la polémique concernant le montant de la caution à payer pour participer à la candidature des communes et des départements. Alors que le montant avait toujours été annoncé à 20 millions de F CFA pour les candidats au poste de maires, de nombreuses voix discordantes s’étaient fait entendre pour demander l’abaissement de cette somme.

Si pour des candidats comme Bougane Guèye Dany de “Guëm Sa Bopp” la barre de 20 millions est bien placée “pour décourager les plaisantins et faire un meilleur tri“, pour la grande majorité des Sénégalais et surtout les nouveaux candidats aux mairies et conseils départementaux, “cette somme ne permet juste qu’à barrer la route aux jeunes qui veulent briguer des mairies.”

Certainement bien accessible à cette requête, le ministre de l’Intérieur, Félix Antoine Diome, a décidé de rabaisser ce montant à 15millions de F CFA. “ça concerne les élections départementales comme municipales. Et ces sommes doivent être déposées la Caisse de Dépôts et Consignations.” A-t-il fait savoir dans son arrêté.

Aussi, le ministre de l’Intérieur a fait remarquer que “seules des candidatures parrainées par des partis politiques ou des coalitions de partis sont autorisées à déposer leurs cautions.” Avec cet arrêté ministériel, c’est l’ambition de plusieurs candidats indépendants qui est ainsi douchée.