C’est une exclusivité Kéwoulo. Loin de d’être au point mort le dossier Adji Sarr VS Ousmane Sonko continue d’occuper l’agenda du doyen des juges, Oumar Makham Diallo. Et sauf surprise de dernières minutes l’audition tant attendue -ou crainte- de Ousmane Sonko n’est pour le moment pas à l’ordre du jour. Après le médecin, Alfousseyni Gaye demain, ce sera au tour du capitaine Seydina Oumar Touré de se préparer à faire face au magistrat instructeur.

A en croire des sources judiciaires de Kéwoulo, après Adji Raby Sarr, Ndèye Khady Ndiaye et son mari Ibrahima Coulibaly, Aïssatou Ba dite Maman, c’est au tour du médecin Alfousseyni Gaye de faire la connaissance du doyen des juges, Oumar Makham Diallo. Le médecin qui est, malgré lui, au cœur de ce dossier judiciaire unique dans les annales du Sénégal est invité, à titre de témoin, de s’expliquer devant le magistrat instructeur. Il devra expliquer comment il a été amené à faire la connaissance de la masseuse du Sweet Spa Beauty et à l’avoir consulté pour lui délivrer ce fameux rapport médical qui lui a largement desservi.

Pour rappel, c’est ce médecin gynécologue -qui a plus de 25 ans de pratique- qui a consulté Adji Sarr et lui délivré, à la fin de cette consultation, un rapport médical qui a attesté que “l’examen médical de ce jour ne retrouve pas de lésion valvaire, déchirure ancienne de l’hymen sur 3H 7H et 11 H.” Et a conclu, très clairement, qu’une “déchirure ancienne de l’hymen a été constatée.” Personnage capital dans ce dossier, Alfousseyni Gaye vit un véritable psychodrame depuis l’éclatement de cette histoire de viol présumé. “Il en veut véritablement à cet ami de l’avoir impliqué dans ce dossier. Parce que lui c’est un homme de principe, dafa nakhari déréét, comme on le dit en Ouolof” Soutiennent des sources qui l’ont côtoyées.

“Il vit sous hantise parce qu’il est menacé en permanence. Les comploteurs lui en veulent de n’avoir pas fait le travail attendu. Ils l’accusent d’avoir saboté leur dossier. Lui, il ne connaissait pas leur projet. C’est un de ses amis, avocat, qui l’a contacté pour lui dire “qu’une de ses nièces avait besoin d’être consultée parce qu’elle se serait fait violer par un homme.” Et, c’est tout bonnement de cette manière-là qu’il leur a donné rendez-vous sans savoir qu’il devait être impliqué dans un complot aussi sordide.” A fait savoir une source médicale qui a préféré garder l’anonymat.

Et, depuis l’éclatement de cette affaire qui a failli faire basculer le Sénégal, il ne cesse de recevoir des menaces en tous genres. Il a, en de nombreuses reprises, alerté l’Ordre des Médecins. Mais, apparemment cet Ordre des Médecins n’a rien fait en dehors de la sortie, ces derniers temps, de quelques uns de ses membres venus sur des plateaux de télés témoigner de la probité morale du médecin. Après le face à face du médecin avec le magistrat instructeur, des sources judiciaires consultées par Kéwoulo ont laissé entendre que “c’est le capitaine Seydina Oumar Touré qui sera attendu par le patron du premier cabinet.” C’est après toutes ces auditions que le mis en cause, Ousmane Sonko, sera attendu devant le juge du premier cabinet.