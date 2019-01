Après une nuit de suspens, le Conseil Constitutionnel vient de rendre ses copies. Après les délibérés, Khalifa Sall et Karim Wade ne seront pas de la course.

Comme l’avait prédit Kewoulo, la liste des candidats retenus à la présidentielle vient d’être publiée et ne dépassera pas 5. Ainsi, après en avoir délibéré et retenu la presse qui a fait le pied de grue devant son siège des Almadies, le conseil Constitutionnel vient de rendre son verdict. Il a retenu les candidatures de Me Madické Niang, Issa Sall du PUR, Macky Sall de Benno, Ousmane Sonko de Pastef et Idrissa Seck de Rewmi. A noter que ce n’est qu’une liste provisoire; le Conseil a jusqu’au 20 janvier pour étudier les recours déposés par les recalés.

Nous y reviendrons plus en détails.