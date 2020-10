Université Sorbonne Paris Nord : Le cri de coeur d’un étudiant Sénégalais “victime d’une injustice”

L’injustice dont je suis victime à l’université Sorbonne Paris Nord et ce, pendant 2 années successives : une invalidation répétitive de mon Master en Patrimoines, Médiation et Ingénierie des Parcours Touristiques Titulaire d’une Licence de Langues Etrangères Appliquées (anglais, espagnol) spécialisation tourisme à l’université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal au cours de l’année universitaire 2012/2013, je suis venu continuer mes études en France en septembre 2014.

Après des années d’études, j’ai obtenu une Licence de Géographie et Aménagement et d’une Maîtrise d’Histoire, Géographie et Aménagement mention Ingénierie des Parcours Urbains et Touristiques à l’université Paris-13 Sorbonne Paris-Cité en 2017/2018. Dans le cadre de ma formation en Master Patrimoines Médiation et Ingénierie des Parcours Touristiques à l’université Sorbonne Paris Nord (anciennement appelée Université Paris-13 Sorbonne

Paris-Cité), à l’issue du premier semestre, j’ai obtenu une moyenne de 13.7/20. S’agissant de la validation de ce Master, un stage de 5 à 6 mois est indispensable. C’est la raison pour laquelle, j’ai fait des recherches pour trouver un stage ayant trait à ma formation. Lorsque j’ai trouvé un stage, j’ai envoyé les missions qui me sont assignées à mon tuteur universitaire, et ce dernier les a validées.

Après la signature de ma convention de stage par les personnes concernées, j’ai effectué 6 mois de stage à l’office de tourisme du Pays de Meaux au cours de l’année universitaire 2018/2019 en qualité de chargé de commercialisation. Cependant, en dépit des efforts fournis, lors de la soutenance, le jury me fait savoir que mes missions ne correspondaient pas aux exigences du Master alors que mon tuteur les avait acceptées avant de signer la convention.

En conséquence, je n’ai pas pu obtenir mon diplôme. Je trouve que cela est injuste. Malgré cette injustice, j’ai eu le courage et la volonté de refaire l’année en faisant des recherches pour trouver un autre stage de 3 mois en qualité de guide conférencier à l’AICV et à PARIS BIKE TOUR, dans un contexte de crise sanitaire. Après plusieurs échanges avec ma tutrice universitaire, elle a validé les missions qui me sont proposées ; d’où la signature de la convention de stage.

A ma grande surprise et déception, le diplôme est à nouveau invalidé, à l’issue de la soutenance. Le jury considère que, pour éviter une mauvaise réputation de leur formation, je ne peux pas obtenir le Master car, j’ai fait des contresens historiques, alors que j’avais une tutrice universitaire. Ils ne souhaitent pas que j’obtienne la carte de guide conférencier sans les acquis et méthodes nécessaires à la profession.

Or, ma tutrice de stage a bien apprécié mon travail et ses appréciations ont été claires. Ces dernières ont été lues par ma tutrice universitaire devant tous les membres du jury. En ce qui concerne l’encadrement, aussi bien au cours de l’année universitaire 2018/2019 que pendant l’année 2019/2020, aucun des tuteurs universitaires n’a suivi mon travail. Ce n’est que pendant la soutenance qu’ils critiquent et invalident le mémoire et ce, pendant deux années

successives. Il est aussi important de rappeler que beaucoup d’étudiants ont vécu ce phénomène.

Concernant les métiers que l’on peut faire après l’obtention du Master, ci-après la liste :

. Animateur de tourisme local

• Chargé d’études touristiques

• Chargé de développement en

œnotourisme.

• Chargé de mission développement du

tourisme local

• Chargé de mission promotion et

valorisation du tourisme local

• Chargé d’études

• Chef de produit chez un tour-opérateur

• Chef de produit en agence de voyage

• Chef de projet consultant

• Consultant en tourisme

• Guide conférencier

• Guide-accompagnateur

• Guide-interprète

• Guides animateurs

• Médiateur du patrimoine

• Responsable de projets de

développement

• Responsable de promotion et de

valorisation du tourisme local

Considérant ces différents métiers que l’on peut faire à l’issue de la formation, je ne comprends pas comment l’attribution de la carte de guide conférencier peut m’empêcher d’obtenir le diplôme alors je suis beaucoup plus passionné par d’autres métiers comme la consultance et la recherche.

Ce phénomène d’invalidation de mémoire est récurrent dans notre UFR dans notre formation en particulier. C’est la raison pour laquelle, je dénonce cette injustice jusqu’à la dernière énergie. A cause de l’attribution de cette carte de guide conférencier qui n’a rien à voir avec mon projet futur, je risque de perdre deux années.

Je tiens à rappeler que j’ai déjà écrit un projet de thèse et j’ai deux professeurs qui acceptent de me suivre dans le cadre de mes recherches en doctorat de géographie du tourisme. L’obtention de ce Master me permettra de finaliser mon dossier pour que la commission de l’Ecole Doctorale de Géographie de Paris puisse l’étudier.

Cela étant, je commencerai ma thèse en cotutelle à partir de l’année universitaire 2020/2021. Etant donné que je n’ai pas de temps à perdre, dans les semaines voire mois à venir, je prendrai toutes mes responsabilités en retournant dans mon très cher pays le Sénégal, en vue d’y réaliser mon rêve. Je suis très surpris et peiné de cette invalidation répétitive de mon diplôme de Master en Patrimoines Médiation et Ingénierie des Parcours Touristiques, après des années de sacrifice.

Eu égard aux différentes informations fournies ci-dessus, je vous prie chers lecteurs de bien vouloir médiatiser cette injustice afin que les droits des étudiants soient respectés davantage ; ce qui leur permettra de faire des stages et d’être encadrés au cours de ces derniers. Enfin, je rappelle que je ne suis pas venu en France pour que l’on m’impose un avenir dans un monde où l’on promeut l’excellence dans la polyvalence et/ou dans la « polycompétence ».

Elhadji Babacar NDAO

Master 2 Patrimoines Médiation et Ingénierie des Parcours Touristiques

Université Sorbonne Paris Nord