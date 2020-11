L’Europe semble traumatisée par la déferlante migratoire. Ainsi, l’Union Européenne (UE) a annoncé une vaste opération d’expulsion de migrants sans-papiers, rapporte le site bnnbloomberg.ca, visité par Rewmi Quotidien.

Les noms, dates de naissance et autres informations personnelles à des caractéristiques physiques comme les empreintes digitales, les scanners du visage ou de l’iris, seront indispensables à l’Union Européenne pour expulser les sans-papiers. Le Fonds fiduciaire de l’UE pour l’Afrique a alloué environ 60 millions d’euros (70,1 millions de dollars), soit plus de 39 milliards F CFA, pour développer des systèmes au Sénégal et en Côte d’Ivoire, selon les documents publiés par Privacy International basée au Royaume-Uni.

Dans les deux cas, le financement a été accordé à Civipol, une société de conseil pour le ministère français de l’Intérieur, qui a, à son tour, aidé les gouvernements du Sénégal et de la Côte d’Ivoire à moderniser leurs systèmes de registres nationaux. En France, la traque aux sans-papiers est déjà lancée. Plusieurs sans-papiers sénégalais n’osent plus sortir et restent cloîtrés chez eux de peur d’être rapatriés.