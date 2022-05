Un couple chute d’une falaise de 30 mètres après un selfie qui tourne mal

En Espagne, un couple a survécu miraculeusement à une chute de 30 mètres d’une falaise après un selfie qui a mal tourné. Le drame s’est produit dimanche vers 17 heures à Cala Cristal, dans le village côtier de Villaricos, le long de la Costa del Sol, dans le sud de l’Espagne. Les deux amoureux voulaient admirer la vue à cet endroit panoramique et prendre un selfie. Selon ABC Espana, le couple a perdu l’équilibre en s’appuyant sur une balustrade en bois, qui aurait cédé alors qu’il prenait une photo au bord du gouffre.

S’ils ont survécu par miracle, ils le doivent surtout à une épaisse couche d’algues qui se trouvait en bas de la falaise et qui a amorti leur chute. La femme de 32 souffre de plusieurs fractures et devra subir une opération à la jambe. Son compagnon, lui, a été moins gravement blessé mais devra toutefois passer des examens complémentaires à l’hôpital. Bref, ils l’ont échappé belle.

Vigilance d’une petite fille

C’est une petite fille se trouvant à proximité des lieux qui a pu sonner l’alerte et prévenir sa famille après avoir été témoin de la scène. Ils ont alors pu prévenir les secours. Les services médicaux, la Guardia Civil, la police locale et trois corps de pompiers de Turre et Huércal-Overa sont arrivés sur les lieux de l’incident.

Selon la Guardia Civil, sans la vigilance de la petite fille, il aurait fallu plusieurs heures avant que quelqu’un ne les remarque, dans cette zone difficile d’accès. Sur une photo partagée par les pompiers, on voit les deux personnes allongées sur une petite plage en bas de la falaise, lors de l’arrivée des services d’urgence.