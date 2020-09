Ucad: L’amicale des étudiants de la Faculté des Lettres et Sciences va déployer 200 personnes pour faire respecter les mesures barrières

Pour éviter la propagation du coronavirus dans les campus pédagogique et social de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), l’amicale des étudiants de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines compte mettre en place une équipe composée de 200 personnes, pour faire respecter les mesures barrières.

Selon une note parvenue à «L’As», ces volontaires assureront la sensibilisation et la communication à l’intérieur de l’Université. L’équipe sera formée samedi prochain par des spécialistes en épidémiologie ainsi que des sociologues et psychologues. En outre, ajoute la source, il y aura aussi la participation des représentants de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et du ministère de la Santé et de l’Action Sociale.