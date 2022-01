Tribunal de Mbour : Elle se filme nue et le met en statut par erreur, son ami en profite pour lui faire du chantage

M. Niang avait filmé des scènes intimes d’elle sur son portable. Un jour, par inadvertance, elle a publié des séquences en statut.

“Je lui ai dit que je n’étais pas disposée à accepter les deux conditions. Que j’allais plutôt déposer une plainte à la police. Il a voulu me convaincre de ne pas déposer la plainte. Mais je suis allée à la police à son insu. A la police on m’a conseillé de dire à A. Sow que j’acceptais la proposition de coucher avec la personne inconnue. On a fixé un rendez-vous et la police l’a arrêté. Je ne savais pas qu’il était l’auteur du message de la vidéo. C’était mon ami et je lui faisais confiance raison pour laquelle je me suis confiée à lui”, narre-telle.