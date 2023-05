La journaliste Maty SARR NIANG a été déférée au parquet, ce matin, devant le procureur, comme l’annonçait son avocat Me Moussa SARR. Elle fait l’objet d’un retour de parquet et poursuivra sa garde à vue pour le weekend, avant de retourner au tribunal ce lundi.

Rappelons qu’en plus des infractions visées au moment de sa garde à vue (incitation à la violence et à un soulèvement populaire, appel à l’insurrection, à la violence, à la haine, commission d’actes de nature à compromettre la sécurité publique et outrage à magistrat), une nouvelle infraction lui est imputée, à savoir l’exercice illégal de la profession de journaliste.

En effet, Maty SARR NIANG ne détient pas la carte nationale de presse.

À noter que le procureur de la République s’est autosaisi et a fait référence à des posts sur la page Facebook de la mise en cause.