Tribunal de Dakar : Les premiers mots de Déthié Fall et Mame Diarra Fam...

Revenant sur les conditions de son arrestation, Déthié Fall a déclaré: “J’ai été enlevé par la gendarmerie et l’agent m’a dit qu’il en avait reçu l’ordre”. Un procédé que le mandataire national de Yewwi Askan Wi n’arrive toujours pas à comprendre. Poursuivant, le leader du PRP a reconnu être “l’organisateur principal de la manifestation du 17 sur la déclaration déposée au niveau du préfet”.

Durant l’interrogatoire, Déthié Fall a rejeté l’ensemble des faits qui lui sont reprochés d’autant plus que selon lui, “la manifestation n’a jamais existé”. Répondant à la question du procureur s’agissant de l’appel à manifester durant des points de presse malgré la décision de la Cour Suprême, Déthié Fall a “assumé l’ensemble des déclarations faites par chacun des leaders de sa coalition”.