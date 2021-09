La distribution de l’eau va encore connaître des perturbations à Dakar et sa banlieue, mais également dans les régions de Thiès et Louga durant ce week-end. La Seneau, dans un communiqué envoyé à la presse, informe ses clients qu’elle prévoit d’effectuer des travaux d’entretien sur l’usine de production d’eau potable de Keur Momar Sarr 1 et 2 et sur la conduite du Lac de Guiers ALG2. Les dits travaux vont démarrer ce samedi 25 septembre à partir de 8 h pour une durée de 24 h. Ce qui va occasionner une baisse de pression, au manque total d’eau.