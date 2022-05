Transparence et redevabilité par rapport aux pandémies : Des acteurs mènent le plaidoyer à Ziguinchor

La gestion des fonds dans le système sanitaire, la transparence et la redevabilité surtout en cas de pandémie comme le Covid-19, ont été au centre d’une rencontre de réflexion d’acteurs de la santé au niveau communautaire. Ces acteurs plaident pour un dispositif d’anticipation des pandémies et des problèmes de gestion dans le secteur de la santé.

« Il faut un dispositif d’anticipation dans le secteur de la santé afin d’éviter des problèmes de gestion des pandémies et au niveau de ce secteur de façon large ». C’est du moins le plaidoyer mené par El Hadj Amadou Samb chargé de projet à Enda Lead Afrique Francophone section Enda Tiers Monde, et certains acteurs de la santé. Selon ces acteurs, la transparence et la redevabilité doivent être de mise dans le système de santé, surtout par rapport aux pandémies. La pandémie du Covid 19 doit servir d’exemple à tous les acteurs et responsables sanitaires pour changer la manière de faire et aller dans la transparence pour toute action de santé.