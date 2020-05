Trafic illicite de drogue : des Libano-syriens et leur filière-cocaïne dans le collimateur des Américains.

Après de nombreux trafics illicites déjoués ou démantelés au Port de Dakar et ailleurs au Sénégal, de source sûre, votre site Leral.net peut vous garantir que les Américains soupçonnent une officine de Libano-syriens du Sénégal qui servirait de façade au Hezbollah.

Oui ! Des Libano-syriens et leur filière cocaïne sont dans le collimateur des Américains. Selon une info reçue, ils sont même en train d’enquêter sur des sociétés qui ne seraient pas loin des tonnes de Cocaïne saisies grâce à la vigilance des services de Douane et de la Marine Nationale.

L’affaire étant sensible, Leral.net même s’il tient une exclusivité garde pour le moment le top secret de ces Libano-syriens qui se chargeraient du blanchiment de l’argent.

Nous saluons, au passage, le travail des services américains en la matière refile le bon tuyau à nos braves enquêteurs qui nous protègent plus que nous-mêmes.

Leral.net leur souhaite un plein succès !