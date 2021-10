Trafic de migrants : Une mafia démantelée à l’AIBD, un policier arrêté…

Alors que l’on n’a pas encore fini d’épiloguer sur le scandale des passeports diplomatiques, une autre mafia spécialisée dans le trafic de migrants a été démantelée à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD).

D’après le quotidien Libération qui donne la nouvelle, plusieurs personnes, dont un policier et des agents de sécurité, ont été arrêtés.

L’agent de police Mandikou Ndiaye, qui touchait 600 000 F CFA par candidat, a été cueilli par la Compagnie de la gendarmerie des transports aériens.

Aristide Djiba et Sabine Ndella Faye, agents de sûreté à Amarante et membres du cartel, recevaient entre 300 et 800000 F CFA.

Le “cerveau” de la mafia, Pierre Ngor Sarr alias Aziz Sarr, est aussi tombé.

Les candidats au voyage, qui recevaient de faux tests Covid, casquaient en tout 4.000.000 F CFA pour le voyage. Babacar, chargé de confectionner les faux tests Covid pour les voyageurs, a aussi été arrêté.

Tout ce beau monde a été déféré au parquet pour association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux, trafic de migrants. Un suspect (une dame) en fuite est activement recherché.