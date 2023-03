Au quatrième jour de son historique périple dans le Pakao, le chef de l’État, le président Macky Sall, a donné un aspect religieux à cette tournée haletante qu’il voulait tout simplement économique. Et il a honoré les populations en priant à leurs cotés dans la toute nouvelle mosquée de Sédhiou…

Après avoir rencontré les religieux et représentants des familles maraboutiques du Pakao, du Diassing et du Boudié venues lui soumettre leurs doléances, le chef de l’État a décidé de faire le bonheur des musulmans de Sédhiou, en leur faisant l’honneur de prier avec eux à la grande mosquée de cette cité des grands érudits de l’islam. Touché par cette marque de considération, l’imam Ratib de la mosquée, El’hadji Babacar Dramé -qui avait soumis la demande des travaux de la grande mosquée de Sédhiou aux autorités, s’est dit satisfait des résultats. Démarrés en 2015, la rénovation de cette grande mosquée aurait couté plus de 500 millions de francs CFA.

Et, cet argent aurait été puisé des fonds mis en place par le Président Macky Sall pour moderniser les cités religieuses. En reconnaissance de cet acte, l’imam El’hadji Babacar Dramé a demandé à ses fidèles de «soutenir cet homme qui les a aidés à la réfection de leur mosquée.»

Mais, plus que les fonds investis dans la révocation de cette mosquée, c’est le geste de Macky Sall qui a consisté à venir prier avec eux, ce vendredi 3 mars 2023, qui les a rendus heureux et honorés. “Les Oulémas et tous les dignitaires qui sont ici sont très contents de vous. C’est la première fois, dans l’histoire de Sédhiou, qu’un chef de l’État est venu prier avec nous. Que Dieu nous donne plein succès et une longue vie. Parce que avec la réfection de cette mosquée, vous êtes tous les jours avec nous pour les 5 prières quotidiennes.” A déclaré l’imam.