Tourisme : 500 entreprises accompagnées et plus de 2000 emplois créés depuis 2017

L’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (Adepme) a présenté, avant-hier, son rapport sur le Projet de développement du tourisme et des entreprises (Pdte) mis en œuvre depuis 2017.

D’après le quotidien L’AS, il ressort de ce rapport que près de 500 entreprises ont été accompagnées et 2 074 emplois créés. Outre les 150 petites et moyennes entreprises (Pme) appuyées, 625 emplois maintenus pendant la période post-covid,.

Se félicitant de cette belle performance, le Directeur général de l’Adepme, Idrissa Diabira, indique que ce projet, financé à hauteur 74 milliards Fcfa par la Banque Mondiale, est aligné sur la réalisation des objectifs à long terme du PSE.