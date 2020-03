Touba : Six jours, aucun cas de Covid-19 enregistré, médecin-chef

Aucun cas de coronavirus n’a été enregistré dans la ville sainte de Touba durant ces six derniers jours, a annoncé le médecin-chef de la région de Diourbel.

C’est une bonne nouvelle pour les populations de la capitale du mouridisme. Zéro cas de covid-19 pendant les six derniers jours. « La situation est parfaitement sous contrôle parce que depuis six (6) jours, on n’a pas de cas positif. Le dernier cas qu’on a eu, c’était le contact du premier cas qui est positif. Mais sinon, on n’a pas vraiment de cas positif », a révélé Amadou Diagne.

Patients guéris

Il y a quarante-huit (48) heures de cela, deux malades ont été déclarés guéris, a ajouté le médecin chef, indiquant que ceux-là ont quitté le centre. « Aujourd’hui, au niveau du centre de traitement, on a hospitalisé 17 malades dont un qui nous est venu de la région de Fatick », a-t-il précisé.

16 cas sous traitement

Au total, il y a seize (16) malades à Touba qui sont hospitalisés au centre de Darou Marnane. Selon M. Diagne, leur état clinique évolue favorablement.

Familles mises en quarantaine. Pour les familles mises en quarantaine, il y avait quatre concessions au total. A en croire le médecin-chef, l’une d’elles a bénéficié d’une levée de la quarantaine hier (Ndlr : vendredi). «Il reste trois concessions qui sont en train d’être suivies. Certainement dans les jours à venir, nous allons lever cette quarantaine », a-t-il notamment assuré.