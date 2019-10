Le père du petit Mouhamed Diagne, a encore fait de nouvelles révélations dans cette histoire de tortures non encore élucidée à Mbour. Un enfant de 5 ans et demi dont les blessures ont été imputées à sa tante Ndèye Marième Fall, qui est toujours en garde-à-vue au commissariat de Mbour. Mais le père de la victime continue de plaider « non coupable » pour son épouse qui avait accueilli le jeune Mouhamed Diagne pour quelques jours. Vidéo…