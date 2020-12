Thione Seck déclare ouvertement la guerre à Youssou Ndour et à son clan

Sur sa page YouTube Ballago TV, Thione Seck a déclaré la guerre à Youssou Ndour. En compagnie du chanteur Idrissa Diop et du président de l’Observatoire de la musique et des arts (Omart) Mamadou Abdoulaye Guissé, le père de Wally Seck s’est est pris au Roi du Mbalax, qu’il accuse de vouloir faire main basse sur la culture sénégalaise lui et son clan.Après deux ans de paix, Thione Seck vient surement de déclencher les hostilités entre lui et Youssou Ndour. Sur sa chaîne YouTube, il s’en est pris au Roi du Mbalax, qui aurait placé ses proches et membres de sa famille dans les postes stratégiques de la gestion de la culture sénégalaise. D’ailleurs, Thione Seck demande l’audit de la Sodav, société gérée par la sœur de Youssou, Ngoné Ndour. Le père de Wally Seck ajoute qu’il faudra réformer la Sodav et la confier aux artistes.

« Quand arrivera le moment de réformer la SODAV (société sénégalaise du droit d’auteur et des droits voisins), il faut qu’on laisse le soin aux artistes de désigner la personne qui doit la diriger. Cependant, je suggère que Ngoné Ndour soit accompagnée dans son travail par un administrateur et un magistrat. Sincèrement, je veux qu’on donne la gestion de la société à des artistes parce que c’est eux qui connaissent le mieux le secteur. Il est temps qu’on laisse le temps aux artistes de diriger eux-mêmes la Sodav« , a déclaré Thione Seckn rapporte le journal AS.

Le président de l’Observatoire de la musique et des arts (Omart) Mamadou Abdoulaye Guissé, lui, y est allé plus fort, listant tous les proches de Youssou Ndour qui sont actuellement dans des postes à responsabilités. Il ajoute que « Macky Sall voulait surement faire plaisir à Youssou Ndour mais il s’est trompé ».