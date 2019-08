Thiaroye : Une lesbienne organise une expédition punitive contre son ex-amante

Awa W., lesbienne, accompagnée de son gang de 20 filles avec qui elle partage ce vice, a organisé, en plein jour, une expédition punitive contre son ex, Coumba D., dont le seul tort est d’avoir rompu avec elle pour se réconcilier avec son ancien mari.

Selon Les Échos, les faits ont eu lieu, samedi dernier, vers les coups de 18 heures, à Thiaroye Léona. Se sentant trahie par Coumba, Awa décide de se venger de son ex en débarquant chez elle avec un commando de 20 lesbiennes.

Sur place, elles se défoulent dans la maison familiale de Coumba et la menacent de mort. Prise de panique, la victime, qui n’en revenait pas de la violence, se réfugie dans sa chambre.

Awa et son gang, qui ne lâchent pas prise, défoncent le toit en ardoise de la chambre avec des jets de pierres et tentent d’amener de force Coumba. Pire, elles débarquent chez le mari et menacent de lui faire la peau si jamais il reprend sa femme.

Le délégué de quartier informe la police qui rapplique sur les lieux. Mais, le gang avait déjà vidé les lieux. Toutefois, une chasse à l’homme sera lancée contre les lesbiennes.

Placée sous mandat de dépôt, Awa a été déférée au parquet jeudi dernier pour menaces de mort, destruction de biens appartenant à autrui, violation de domicile… Les autres lesbiennes, domiciliées à Yeumbeul Asecna, sont activement recherchées.