Test Covid-19: L’Institut Pasteur de Dakar dément tout résultat double ou contradictoire Dakarposte.com – Le site des scoopsby Mamadou Ndiaye / 15min//keep unread//hide Dans un communiqué parvenu à notre rédaction signé de l’Administrateur Général

Dans un communiqué parvenu à notre rédaction signé de l’Administrateur Général de l’Institut Pasteur de Dakar (IPD), la structure souligne qu’il n’y a jamais eu de transmission au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale (MSAS) de résultats de tests Covid-19 doubles ou contradictoires.

L’IPD dit contribuer à la riposte du Covid-19 avec beaucoup de rigueur et de transparence, sous le contrôle du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale (MSAS). Dans ce cadre, relève le texte, tout résultat de test transmis à l’autorité ministérielle suit un processus strict et clairement défini. A cet égard, la Direction de l’IPD affirme qu’il n’y a jamais eu de transmission au MSAS de résultats doubles ou contradictoires. Sur la contribution dans la lutte contre la Covid-19 au Sénégal, l’IPD dit réaliser des tests diagnostic de Covid-19 dans le cadre du dispositif mis en place par le ministère. Selon la structure, cette activité est menée dans le cadre de la mission de santé publique sans aucune facturation en contrepartie.

Sur l’«affaire des résultats des tests du personnel médical de l’hôpital de Fann», l’IPD réaffirme qu’il n’y a jamais eu de transmission de résultats doubles ou contradictoires pour les médecins concernés. La structure dit avoir adressé au point focal de la prise en charge du service des maladies infectieuses de Fann, un message électronique avec en pièce jointe une liste de 16 personnes pour lesquelles un deuxième prélèvement a été demandé. Pour cause, les informations contenues dans les fiches d’enquête des premiers prélèvements n’étaient pas fiables. Ainsi, une deuxième série de prélèvements avec des fiches correctement renseignées ont été transmis et permis d’effectuer les tests et de donner les résultats négatifs de ces personnes tels qu’annoncés par le MSAS lors de son point quotidien. Aucun résultat faux ou contradictoire n’a été rendu au MSAS, rapporte le communiqué. Le personnel et la Direction réitèrent leurs remerciements et engagements aux côtés des autorités et des populations sénégalaises et se disent plus que jamais mobilisés pour juguler l’épidémie de Covid-19 au Sénégal.