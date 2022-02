Au lendemain de la cérémonie de récompense des lions de la Téranga par le président de la République du Sénégal, Guy Maruis Sagna de ” FRAPP France dégage” a fait une sortie médiatique par rapport aux terrains offerts aux lions. Il a été sévèrement critiqué dans les réseaux sociaux par les internautes, mais aussi par certains leaders d’opinions, journalistes et autres. C’est le cas de Bamba Kassé de Synpics, de Aissatou Diop Fall entre autres.

Cependant quelques heures après sa première sortie, Guy Maruis Sagna a fait une nouvelle sortie. Il salue, félicite et remercie les lions de la Téranga par leur belle prestations à la coupe d’Afrique des Nations qui s’est soldée par la victoire de l’équipe du Sénégal sur les Pharaons de l’Egypte.

Dans ce sens, le président Macky Sall a reçu les lions de la Téranga au Palais de la République ce mardi pour la cérémonie de félicitation et de récompense. Sur ce, chaque lion a reçu 50 millions de francs CFA, plus un terrain de 200m2 à Dakar et un autre de 500m2 à Diamniadio.

Guy Maruis Sagna a saisis cette occasion pour dire au président Macky Sall: “qu’il ne faut pas profiter de la récompenser les lions de la Téranga pour faire vos malversations foncières, car cela est devenu une habitude chez vous. Vous l’avez fait un peu partout dans le territoire national au niveau des filaos de Guédiawaye, de Tivaoune Peulh et pour ne citer que ceux ci“.

Guy Maruis Sagna d’ajouter “que c’est vraiment normal que l’on récompense les lions vu la belle victoire qu’ils nous ont apporté. Seulement, puis qu’il ya plusieurs litiges fonciers au Sénégal, il attire l’attention du président de la République pour qu’il n’octroie pas des terrains qui ont des litiges fonciers ou bien des terrains où ils ont des vues. Nos vaillants lions méritent plus que cent terrains, il faut les fêter, et les remercier“.

Il continu sur la même lancée en disant que “nous devons faire comme nos lions, être des attaquants, pour gagner la lutte contre les maladies, la pauvreté, l’insécurité. Être des défenseurs pour l’éducation, la santé entre autres“.