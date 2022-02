Tensions à la mairie de Guédiawaye : L’élection du bureau municipal annulée, suite à une altercation

Vives contestations, invectives et altercations ont jalonné, ce jeudi, l’installation du nouveau maire de Guédiawaye Ahmed Aidara et l’élection du bureau municipal. Ce qui devait être une simple opération de routine a vite viré au vinaigre.

Après avoir signalé une erreur matérielle commise par le camp du maire déchu, Ahmed Aidara a eu un houleux échange avec le préfet de Guédiawaye. «Ce n’est pas à vous de me dire ce que je dois faire. Et puis vous me respectez ; ne me tutoyez plus jamais. Vous ne faites pas la police ici. C’est moi le maire et c’est moi qui préside la séance. Donc, ce n’est pas à vous de suspendre la séance ou de vider la salle. Ils (Bby) reconnaissent l’erreur ou j’annule le processus de vote», lâche le nouveau maire visiblement très irrité.