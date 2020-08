Tambacounda: Un camion transportant 55 000 litres de gasoil tombe dans le fleuve et prend feu, deux passagers portés disparus

Un accident d’une rare violence est survenu le jour de la Tabaski à 19 heures 05 sur la route nationale n°7 à hauteur du pont de Wassadou dans la commune de Dialacoto, département de Tambacounda. Un camion-citerne malien contenant 55 000 litres de gasoil est tombé du pont pour se renverser dans l’eau et prend feu. Le chauffeur a réussi à s’extirper mais les deux autres passagers à bord n’ont pas encore été retrouvés.

Les éléments de la 61e compagnie d’incendie et de secours sont sur les lieux mais ont du mal à maitriser le feu.

La gendarmerie a mis un périmètre de sécurité.

Au regard de l’absence de possibilité de déviation, la circulation sur la RN7 a été provisoirement arrêtée.

Les sapeurs-pompiers sont en pleine opération.

Rappel : Le même scénario s’était produit en 2016. Un camion rempli de ciment avait raté le virage du pont de Wassadou sur la nationale 7 et s’était retrouvé dans les eaux du fleuve. Cet accident avait eu lieu dans la nuit du samedi 1er octobre 2016 vers 5 heures du matin.

Le chauffeur Bakary Cissé et son apprenti étaient restés coincés dans la cabine. Après 12 heures de recherches, pour extraire les deux victimes, par une équipe de plongeurs des sapeurs-pompiers appuyés par des pêcheurs de la localité, ce n’est que le lendemain que les corps sans vie des deux victimes avaient été extraits. Après constat des pandores, les deux corps avaient été déposés à la morgue du centre hospitalier régional de Tambacounda.