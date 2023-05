Tambacounda : 15 activistes du Pastef emprisonnés, 20 autres détenus

La chaîne des arrestations des membres du parti PASTEF-Les Patriotes continue. A Tambacounda, environ quinze partisans d’Ousmane Sonko ont été pourchassés et traduits en justice.

Ce mardi, à Tambacounda, pas moins de quinze militants et leaders du parti d’opposition, dont Abdou Mbacké SAMB, coordinateur du département et Djibril DICKO, enseignant de philosophie à Mamé Sheikh MBAYE High School, ont été envoyés en prison après leur face-à-face avec le procureur, selon le correspondant du groupe Emedia à Tambacounda.

Ces personnes font l’objet de poursuites pour avoir participé à une manifestation non autorisée. Leurs 20 autres compagnons de parti, toujours en détention, attendent d’être fixés sur leur sort. Ces partisans de SONKO, arrêtés par les forces de défense et de sécurité, se dirigent vers une séance de la chambre pénale à moins qu’ils ne soient disqualifiés.

Au total, 35 militants du PASTEF ont été interpellés samedi dernier par la Police et la Gendarmerie, en marge de la caravane de leur dirigeant Ousmane SONKO, a quitté Ziguinchor pour Dakar, avant d’être intercepté et forcé à rentrer chez lui à Dakar par les forces spéciales du BIP et du GIGN.