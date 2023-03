Supposé blocage du budget de la ville de Ziguinchor : Le préfet incriminé, dément, la mairie approuve l’autorité

Le préfet du département de Ziguinchor est sorti de son mutisme pour se prononcer sur le budget de la ville qui serait en sursis. Selon Chérif M. Blondin Ndiaye, la ville de Ziguinchor est en train d’exécuter convenablement son budget : « non, il n’y a pas de blocage », nous a-t-il dit avec précision au bout du fil.

Et il poursuit en ces termes : « la mairie est en train d’exécuter son budget. Un budget exécuté veut tout simplement dire qu’il est validé. Cela veut dire que le budget est approuvé », nous confirme le préfet qui nous invite à nous rapprocher des autorités de la mairie. « Vous pouvez vous rapprochez de la mairie pour voir si elle exécute son budget ou pas »

Un autre coup de fil nous a permis de joindre Aly Diédhiou de la direction de communication de la mairie. Il consolide les propos du préfet. « Le budget est bel et bien approuvé. Le préfet avait tout simplement fait quelques remarques qui ont été retenues. Nous sommes en train de l’exécuter », nous confirme l’une des voix les plus autorisées de la ville de Ziguinchor.

Pour rappel, le maire de la ville de Ziguinchor Ousmane Sonko a arrêté son premier budget à la mairie de Ziguinchor à 5 milliards. Le montant est passé de 3 milliards à 5 milliards de francs CFA. Une augmentation de 60% du budget justifiée par le maire. « 83% du budget était destiné au fonctionnement, seul 16% était pour les investissements. Un tel budget ne peut pas servir convenablement à la population. Les salaires et les dépenses de prestige bouffent le budget. On a renversé la tendance, pour pouvoir construire des écoles, des routes et des espaces publics. 60% pour les investissements et 40% pour le fonctionnement », a voté le conseil municipal.