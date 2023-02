Suite judiciaire rapport Cour des comptes sur la Covids-19 : La DIC entre en action la semaine prochaine

A cet titre, Amady Diouf (promu lundi dernier premier président de la Cour d’Appel de Dakar) a ordonné aux redoutables enquêteurs de la Dic d’explorer, d’étudier et d’éplucher le rapport sur la gestion du Covid 19 aux fins de constater la matérialité des faits dénoncés pour en déduire les différentes infractions. « Et surtout d’en rassembler les preuves, d’élucider les circonstances qui ont entouré les actes sus évoqués et d’identifier, s’il y a lieu, l’ensemble des auteurs et des personnes qui ont facilité ou aidé à la commission des faits ou profité d’une manière ou d’une autre des produits du crime » lit-on dans le communiqué du procureur de la République d’alors Amady Diouf.

Deux semaines après les instructions du Parquet, les enquêteurs ont presque bouclé la phase préparatoire des recherches de preuves et d’établissement des éléments constitutifs des infractions liées à la gestion du Covidgate. Sauf miracle, la Dic va déclencher les convocations, interrogatoires et auditions dès la semaine prochaine, selon le journal Le Témoin.