Stade Diamniadio : La magnificence de Macky et la magnanimité de Wade

On vous épargne de parler des arcanes de l’infrastructure bâtie sur 9 hectares, avec une capacité de 50 mille places. Cet ouragan, d’une rare beauté, suscite en nous des sentiments agréables, c’est ce que notre pays a de plus précieux. Oui, “la sublime touche, le beau charme.”, affirmait Kant.

Au sommet de cette éloquence sublime, de ce fleuron national de la technologie turque, le Président Macky Sall qui impressionne pour l’audace pharaonique, la magnificence, le sublime dynamique en matière de gros travaux et le sens du partage.

A Abdoulaye Wade, le parrain pour sa maniabilité, son ouvrabilité de s’incruster dans cette vision d’homogénéité, facilitée par sa magnanimité. Oui, la magnanimité appelle la magnanimité. Bienveillance, grandeur et générosité sont incarnées par les deux hommes qui entrent désormais dans l’histoire. Oui la magnanimité est l’esprit des démocrates.

Ce stade, ce joyau architectural, qui impressionne fortement le spectateur, symbolise la liberté, la joie, l’occasion de se parler, de se comprendre. Un honneur pour Wade qui se satisfait de cette distinction. Cette marque particulière dans laquelle Macky et Wade, le symbole des symboles. résume leur foi pour faire taire le quiproquo.

Le beau et le charme, deux émotions qui se mêlent chez le maître et l’élève, et qui caractérisent la satisfaction des Sénégalais, témoins de l’histoire, honorés de ce geste de Macky Sall, blanchi sous le harnais, accepté par son mentor, lui aussi bâtisseur.

Ils seront nombreux ce mardi 22 février au stade Abdoulaye Wade qui accueillera aussi pour l’inauguration six présidents de Républiques. Du spectacle à gogo, stars de la musique, stars de la culture, stars du football sénégalaises et africaines.