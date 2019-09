Sport : Liste complète des finalistes des The Best FIFA Football Awards 2018/2019

Le monde entier sait enfin qui montera sur le podium des The Best FIFA Football Awards le 23 septembre prochain, après la présentation, dans l’emblématique San Siro de Milan, de la liste finale des prétendants. Cette année, trois finalistes inédites se disputeront le trophée The Best – Joueuse de la FIFA tandis que Cristiano Ronaldo, déjà double vainqueur du trophée The Best – Joueur de la FIFA, tentera de récupérer sa couronne, subtilisée l’année dernière par Luka Modric.



En cette année marquée par la grande fête du football féminin qu’a été la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, les trois finalistes du prix The Best – Joueuse de la FIFA et Entraîneur de la FIFA pour le football féminin sont, sans surprise, des actrices et acteurs qui ont brillé lors de France 2019.

The Best – Joueur de la FIFA

Cristiano Ronaldo (POR) – Juventus

Lionel Messi (ARG) – FC Barcelone

Virgil van Dijk (NED) – Liverpool



The Best – Joueuse de la FIFA

Lucy Bronze (ENG) – Olympique Lyonnais

Alex Morgan (USA) – Orlando Pride

Megan Rapinoe (USA) – Reign FC



The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football masculin

Pep Guardiola (ESP) – Manchester City

Jurgen Klopp (GER) – Liverpool

Mauricio Pochettino (ARG) – Tottenham Hotspur



The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football féminin

Jill Ellis (USA) – Équipe nationale des États-Unis

Phil Neville (ENG) – Équipe nationale d’Angleterre

Sarina Wiegman (NED) – Équipe nationale des Pays-Bas



Prix des Supporters de la FIFA

Silvia Grecco (BRA)

Ssupporters néerlandais à la Coupe du Monde Féminine (NED)

Justo Sánchez (URU)



The Best – Gardien de la FIFA

Alisson (BRA) – Liverpool

Ederson (BRA) – Manchester City

Marc-André ter Stegen (GER) – FC Barcelone



The Best – Gardienne de la FIFA

Hedvig Lindahl (SWE) – Chelsea / Wolfsburg

Christiane Endler (CHI) – Paris Saint-Germain

Sari van Veenendaal (NED) – Arsenal / Atlético de Madrid



Prix Puskás de la FIFA

Lionel Messi (ARG) – Real Betis – FC Barcelona [La Liga] (17 mars 2019)

Juan Fernando Quintero (COL) – River Plate – Racing Club [Superliga Argentine] (10 février 2019)

Dániel Zsóri (HUN) – Debrecen FC – Ferencváros TC [Nemzeti Bajnoskág I] (16 février 2019)





Et maintenant ?

The Best – Joueur et Joueuse de la FIFA, et Entraîneur de la FIFA pour le football féminin et masculin :

Le vainqueur désigné par les capitaines des équipes nationales, les entraîneurs, les supporters et les médias sera annoncé lors de la cérémonie de remise des The Best Football Awards, à la Scala de Milan, le lundi 23 septembre.



Prix des Supporters de la FIFA :

La période de vote est désormais ouverte et prendra fin pendant la cérémonie du 23 septembre.



Prix Puskás de la FIFA :

Les trois finalistes issus des votes sur FIFA.com seront présentés aux Légendes de la FIFA, qui désigneront le lauréat.



The Best – Gardienne et Gardien de la FIFA :

Les vainqueurs seront désignés par un jury d’experts choisis par la FIFA, composé d’anciens gardiens de but et attaquants.



FIFA/FIFPro World11 Féminin et Masculin :

Les 55 nominés pour chaque prix seront annoncés par la FIFPro cette semaine : le mercredi 4 septembre pour l’édition masculine et le jeudi 5 septembre pour la première édition historique du FIFA/FIFPro World11 Féminin.