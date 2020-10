Sport : Décès de l'ancien gardien d'Auxerre et de l'équipe de france Bruno Martini

Hospitalisé depuis le 12 octobre, Bruno Martini est décédé à l’âge de 58 ans. Gardien de but, il avait effectué la majeure partie de sa carrière sous le maillot de l’AJ Auxerre et avait été sélectionné à 31 reprises avec les Bleus.

On n’entendra plus sa voix grave et posée, ni ses incessantes formules de politesse qui détonnaient presque dans le milieu. Hospitalisé à la suite d’un arrêt cardio-respiratoire survenu le 12 octobre au centre d’entraînement de Grammont, près de Montpellier dont il était le directeur adjoint du centre de formation, Bruno Martini, 58 ans, s’est éteint au centre de réanimation de l’hôpital Arnaud-de-Villeneuve, où il avait été placé en soins intensifs.

L’Equipe