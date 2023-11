Sonko-AJE : La Cour suprême tranche ce mardi

L’ultime combat entre Ousmane Sonko et l’Agent judiciaire de l’Etat (Aje) se jouera finalement le Mardi 7 novembre 2023, à 10h selon nos confrères de E-Media. Un jour de vérité symbolique et déterminant pour le leader du pastef et ses partisans dans le cadre de sa participation à la prochaine élection présidentielle de 2024.