Sommet Onu New-York : Macky, Aliou Sall, Bassirou Gueye, Mamour Diallo, et Cheikh Oumar Hanne vilipendés

Des centaines de Sénégalais se sont rassemblés ce mardi 24 septembre 2019 devant le siège des Nations-Unies de New York où les dirigeants du monde entier sont réunis pour discuter du réchauffement climatique. Ce, pour vilipender le Président Macky Sall et son régime sur ce qu’ils appellent « la gestion scandaleuse » des ressources naturelles du Sénégal.

Sous la houlette de l’activiste Ousmane Tounkara de « One Million March For Senegal », ces Sénégalais ont scandé des slogans comme : « Macky dictateur; Aliou Sall voleur; Cheikh Oumar Hanne (actuel ministre de l’Enseignement supérieur) voleur; Serigne Bassirou Gueye (procureur de la République) corrompu; Mamou Diallo (ancien directeur des Domaines) voleur; Sénégal sans justice.

Aussi, les manifestants ont brandi des pancartes avec les photos de Frank Timis, Aliou Sall et les logos de BP et Kosmos Energy, pour réclamer, disent-ils, leurs 6 000 milliards Fcfa. En se référant au documentaire publié par la BBC et intitulé: « Sénégal: un scandale à 10 milliards de dollars ».