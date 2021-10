Sommet Afrique-France : Achille Mbemba répond à ses détracteurs

Les critiques sur son rôle dans le sommet Afrique-France le laisse de marbre. Achille Mbembé porte la réplique à ses détracteurs dans une interview accordée par Financial Afrik. À la question de savoir ce qu’il pense des critiques, il répond :

“Aucun intérêt, tout ce brouhaha. C’est le complexe des perdants. Nous ne partageons pas les mêmes idées. Je suis de ceux qui croient que le monde, on le bâtit en commun, avec les autres. Le souverainisme échevelé, non merci ! Je ne fais pas partie de ceux qui crient : «Tout sauf la France en Afrique !» Ce n’est ni mon tempérament, ni mon projet ! Par conséquent, la plupart des critiques me laissent parfaitement glacial..”