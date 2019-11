C’est l’une de ces histoires tragiques que l’on croyait appartenir au passé. Et, il a fallu la courte et triste existence de Mouhamed Papis Faye pour nous rappeler que la jalousie est synonyme de sorcellerie. Défavorisé par le destin, ce jeune qui voulait à force d’y croire s’affranchir de sa condition sociale et venir en aide à sa famille a été arrêté net. Des pratiques occultes lui ont bousillé la vie avant de le tuer après plusieurs mois de calvaire….Récit d’une histoire interdite…

Il n’aura malheureusement vécu que 24 années sur cette terre mille fois souillée par des pratiques malsaines que les jeunes générations voudraient voir appartenir au passé. Et pourtant, Mouhamed Papis Faye aura, à jamais, marqué les siens. Comme l’ont pleuré des milliers de Sénégalais qui ont appris le chemin de croix qui a été celui de « ce gamin trop honnête », « trop travailleur » et « trop ambitieux » aux yeux de ses ennemis. A Dalifor, quartier populaire de Dakar, son histoire et sur toutes les lèvres même si personne n’ose publiquement évoquer le nom de cette personne malfaisante soupçonnée être le responsable de la mort, après d’énormes souffrances, de Mouhamed Papis Faye.

« Marabouté à cause d’un atelier de couture »

Retrouvés dans leur modeste demeure de Dalifor, les parents de ce jeune continuent de pleurer la mort de ce fils prodige qui voulait les sortir de la pauvreté. A en croire les récits confortés des parents comme du patron de Papis, « c’est au retour du travail qu’il a contracté une mystérieuse maladie. » Et depuis cette date, tout est allé vite. « Le soir, alors qu’il était couché depuis longtemps, il est sorti de sa chambre pour venir me dire qu’il avait peur d’y être tout seul. Alors qu’on ne l’avait jamais connu peureux, cela m’a intrigué. Néanmoins, j’ai demandé à mon autre fils d’aller le rejoindre dans sa chambre pour lui tenir compagnie. C’est là que mon mari m’a dit que si Papis a peur dans sa chambre, ce n’est pas son petit frère qui pourrait le faire tenir. » A témoigné la maman.

Alors que les parents croyaient que l’hystérie s’arrêtait là, ils ont été surpris d’entendre le jeune garçon se plaindre de maux au niveau de sa poitrine. « Il m’a dit: »maman, on m’a gagné », un serpent est entré dans ma poitrine. Il me mord. », S’est remémoré la man au micro de Kewoulo. Surpris par ce qu’ils avaient entendus, les parents ont entrepris des démarches pour soigner Papis. Après plusieurs visites à l’hôpital où ils se sont entendus que rien d’anormal ne sortait des résultats médicaux, ils se sont orientés vers les marabouts et les mystiques. A partir de ce moment, le vigoureux et actif gérant de l’atelier de tailleur de son patron est devenu une caricature de lui-même. Un légume qu’il faut porter à dos d’homme et transporter de domiciles de marabouts en concessions de charlatans.

« Un serpent dans la poitrine »

« L’un des marabouts nous a demandé 75.000F CFA. Alors que nous ne les avions pas. Nous nous sommes débrouillés pour les avoir. Et il nous avait assuré que Papis serait guérit. Mais, rien de cela n’a été vu et il est parti avec notre argent. » A regretté le beau père de Papis. Ayant constaté l’échec du premier charlatan, la famille s’est dirigée vers de nombreux marabouts. « Bizarrement, alors qu’ils avaient passé la nuit à consulter Papis, de nombreux marabouts nous ont réveillé, le matin, en nous remettant notre argent. Et ils nous disent que ce qu’ils avaient vu sur Papis est très dangereux et ils ne pouvaient pas prendre le risque d’essayer de le soigner. » A déclaré le père.

Baladés de concessions de charlatans et demeures de marabouts, les parents ont été choqués lorsque, un mois après le début de sa maladie, Papis leur a fait ses adieux, en leur révélant le nom de son ennemi. Et leur a dit qu’il avait demandé à cette personne qui l’a marabouté, à cause de la gestion d’un atelier de couture qu’elle pouvait, désormais, tout prendre. Et lui laisser, tout juste, la vie sauve. « Malheureusement, c’était la dernière fois que Papis a utilisé sa langue. Il n’a plus jamais parlé. Il était là, alité, et quand il voulait se faire entendre, il gémissait. C’est delà que nous nous approchons de lui pour savoir s’il voulait se retourner ou avait envie de manger, de boire… Et quand on lui posait une question, il clignait simplement des yeux. » A raconté sa mère.