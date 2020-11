C’est ce matin que Mamadou Lamine Faye, le père du gamin de 12 ans mort en mer suite à une maladie et jeté à l’océan, quittera la brigade de recherches de la gendarmerie de Saly pour le parquet de Mbour. Seul, il répondra de la mort de son fils, Doudou Faye, âgé de 12 ans et mort suite à sa maladie contactée au cours de la traversée de l’océan pour l’hypothétique Eldorado espagnol.

Face aux enquêteurs de Brigade de Recherches de Mbour, le papa, âgé d’une trentaine d’années, a avoué avoir remis 250.000 F CFA aux passeurs qui ont organisé cette incertaine traversée maritime. Les businessman qui ont organisé ce voyage de la mort ont tous pris la poudre d’escampette dès qu’ils ont appris la fin tragique de certains de leurs “clients.” Parce que, si Doudou Faye n’a pas réussi à mettre les pieds sur cette terre tant rêvée d’Espagne, ses compagnons d’infortune, eux, ont bel et bien humé le vent glacial de l’Europe.

“Je voulais que, une fois arrivé en Espagne, il soit récupéré par un contact et amené en Italie où il pourra rejoindre un centre de formation de football”, a confié Mamadou Lamine Faye aux gendarmes. Loin d’être insensible aux conséquences de l’acte qu’il a posés, le père éploré désormais passible d’une longue peine de prison a dit “regretter terriblement” l’issue fatale qu’a été, pour son fils, ce voyage du Barça. Comme lui, son épouse, interrogée par les gendarmes, avait laissé entendre qu’elle ignorait tout du projet suicidaire de voyage concocté par son mari et son fils.

Doudou avait 12 ans, il était à la fois taquin et sérieux, rêvait de porter le maillot national comme son idole, Sadio Mané. Et beaucoup dans son quartier de Mbour lui prédisait une belle carrière de footballeur; s’il avait eu la chance d’être repéré par un centre de formation de football. Malheureusement pour la famille Faye, Doudou ne portera jamais les couleurs nationales. Il est mort pendant le voyage du Barça. Et son corps ne sera, aussi, jamais retrouvé; l’océan s’étant chargé d’être son cimetière. Pour sa part, Mamadou Lamine Faye poursuivi pour des infractions d’homicide involontaire, complicité de voyage clandestin et mise en danger de la vie d’autrui, risque une longue peine.