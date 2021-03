Société : Dakar, ville fantôme

La capitale sénégalaise, où des milliers de citoyens se déversent tous les jours, est restée ville fantôme hier. Des magasins, des commerces fermés. Des institutions financières au ralenti si elles ne sont pas complètement à l’arrêt. Cette situation a touché de nombreux quartiers du département.

A cause de la journée à hauts risques de protestation initiée par la Société civile et l’opposition, Dakar a présenté parfois des caractéristiques de ville au ralenti si ce n’est pas carrément de ville morte. Le Plateau principalement, n’a pas vécu. De nombreux services ont fermé boutique. Les travailleurs sur place étaient sur le qui-vive notamment à cause des nombreuses barricades installées ça et là, comme dans un état de siège. De rues presque désertes dans un quartier où les embouteillages font généralement la loi. Des magasins hermétiquement fermés à Sandaga, ce haut lieu du commerce. Une autoroute à péage devenue gratuite, abandonnée par ses agents.

C’est la même situation de désastre à Keur Massar où la très bouillonnante et commerciale entrée de la ville est restée orpheline de ses populations, préférant déserter les lieux occupés par les forces de défense et de sécurité. De nombreuses institutions financières ont été fermées pour éviter les dommages qui pourraient découler de ces manifestations. «Notre banque nous a informé à travers un message de la fermeture de ses agences ce vendredi», nous a confié un client. A l’en croire, seule la direction centrale a fonctionné avec des horaires réduits.

Le Réseau Microcred, n’était pas fonctionnel. Les autorités de cette institution ont tranché en faveur de cette décision. Surtout que le pire a été évité dans certains quartiers. «On nous a demandés de rester chez nous», a fait savoir une employée, racontant qu’elle a passé la nuit d’hier loin de chez elle, à cause des manifestations. A la Direction centrale de la Banque de l’Habitat du Sénégal, les travailleurs ont été priés hier matin de retourner à la maison. Même quand certaines banques ont été opérationnelles, les horaires ont été réduits.

De nombreuses écoles, notamment situées au niveau du Plateau de Dakar ont prié leurs élèves de rester à la maison. «Il est normal de laisser les élèves à la maison parce que nous sommes sur un niveau névralgique. Tout le monde sait que la manifestation est prévue sur ce périmètre. Cela y va de leur sécurité et de la nôtre», confie un professeur d’Education physique qui a requis l’anonymat. Cette situation était similaire dans de nombreux quartiers de Dakar et même à l’intérieur du pays. «Pour la journée de ce vendredi, je préfère garder mes enfants à la maison parce qu’on ne sait pas quand ça peut commencer, surtout avec la manifestation en perspective», motive-t-elle. Sur le même sillage, cette dame travaillant dans un cabinet d’avocats, à Dakar, a emprunté la même voie, préférant sa propre sécurité au grand dam de son travail. «Je sais que notre cabinet ne fonctionnera pas aujourd’hui (hier) parce que tout passe par moi. Mais, mon patron ne sera pas très exigeant par rapport à cela. Il risque lui-même de ne pas travailler d’autant plus que depuis ce matin, je ne l’entends pas», explique-t-elle.